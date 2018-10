Un incendi en una indústria de mobles crema 150 metres quadrats de fusta a la Fatarella

Els Bombers encara hi treballen i el sostre de la fàbrica està a punt de col·lapsar

Actualitzada 10/10/2018 a les 09:38

Un total de 9 dotacions dels Bombers de la Generalitat junt a efectius dels Bombers Voluntaris de Tivissa han treballat en les tasques d'extinció d'un incendi en una fàbrica de mobles de la Fatarella. El foc ha cremat 150 metres quadrats de matèria prima -majoritàriament fusta-. Alguns efectius encara treballen al lloc per remullar els punts calents i, segons informen, el sostre de la fàbrica està a punt de col·lapsar.L'incendi s'ha declarat cap a la mitjanit d'aquest dimecres en una indústria de mobles situada al Camí de les Eres de la Fatarella. Arran del succés es van activar un total de 9 dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han treballat conjuntament amb efectius dels Bombers voluntaris de Tivissa, els quals també es van dirigir al lloc. El foc, que s'ha donat per controlat a la 1.48h, ha cremat un total de 150 metres quadrats de matèria prima, majoritàriament fusta per decoració i mobles. A més, l'incendi ha causat foc estructural i el sostre està a punt de col·lapsar.Al lloc dels fets encara hi romanen un total de tres dotacions dels Bombers, les quals es troben remullant els punts calents.