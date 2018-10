Els infractors enxampats havien pescat exemplars de silur i peix gat

Els Agents Rurals han denunciat dos pescadors al riu Ebre a l’alçada de Tortosa per pescar a la nit i mantenir els peixos vius després de ser capturats. Els homes, que van ser enxampats quan cometien les infraccions, pescaven en horari nocturn no autoritzat i tenien exemplars de silur i peix gat vius. Tal com informen els Agents Rurals, és obligatori sacrificar-los quan són capturats en aquest tram de riu.Per tots aquests motius, els Agents han interposat una denúncia a aquests dos pescadors.