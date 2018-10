Ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta amb pronòstic greu, tot i que no es tem per la seva vida

Actualitzada 09/10/2018 a les 15:36

Un home de 76 anys ha resultat ferit al ser atropellat per un cotxe aquest matí a la C-12 a Tortosa. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 9.25 hores i s'han desplaçat amb dues dotacions a la via, que creua la capital del Baix Ebre. En l'accident, un vehicle hauria colpejat un vianant que creuava en un pas de zebra a la pedania de Jesús. Es desconeix si l'home hauria creuat amb el semàfor vermell. Com a conseqüència, aquest ha quedat ferit amb pronòstic greu, tot i que no es tem per la seva vida.Els Bombers han ajudat als equips del SEM a immobilitzar al ferit, que ha estat traslladat a l'Hospital Verge de la Cinta.