Tres persones sancionades per escalar en una àrea de prohibició temporal a la Terra Alta

Es prohibeix l’activitat en aquesta zona del Parc Natural dels Ports perquè és època de reproducció d’espècies protegides que hi nidifiquen

Actualitzada 08/10/2018 a les 09:39

Els Agents Rurals de la Terra Alta han denunciat un total de tres persones que van ser enxampades escalant en una àrea de prohibició temporal per nidificació d’espècies rupícoles protegides durant l’època de reproducció. Els tres escaladors van ser enxampats in fraganti i han estat sancionats.El cos d’Agents Rurals alerta, a través de les xarxes socials, de la importància de realitzar escalada i barranquisme amb responsabilitat, ja que aquestes activitats poden ser causa del fracàs reproductor d’espècies protegides o fins i tot amenaçades de fauna i flora. En aquest sentit, afirmen que es pot sancionar administrativament o penalment a aquelles persones que escalin en zones on no es permeti per aquest motiu.