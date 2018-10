Tortosa estrena el nou embarcador, més funcional i més resistent a les riuades

Amb la renovació es vol potenciar els esport nàutics i s'ha integrat la infraestructura al passeig fluvial

Actualitzada 08/10/2018 a les 12:49

Ports i l'Ajuntament de Tortosa han inaugurat el nou embarcador fluvial, situat al costat del Club de Rem, que s'ha modernitzat per fer-lo més funcional i potenciar les activitat fluvials, com els esports nàutics i la navegació d'esbarjo i esportiva, i també el turisme. Amb aquest objectiu, el nou embarcador s'ha integrat al passeig fluvial de l'Ebre, al centre de la ciutat. El nou embarcador s'ha elevat 30 centímetres respecte l'anterior i s'ha pavimentat amb formigó, de manera que els augments de cabal del riu tinguin menys afectació a la infraestructura. També s'ha renovat la línia per atracar embarcacions, restituït la rampa d'avarada i s'ha instal·lat norais per amarrar vaixells i defenses per evitar topades amb el cantell del moll.L'obra de renovació ha costat 101.000 euros i s'ha fet en dos mesos. L'embarcador és titularitat de Ports de la Generalitat però aquest dilluns també s'ha signat un conveni amb l'Ajuntament de Tortosa que es farà càrrec de la gestió, manteniment, conservació, neteja i vigilància de la infraestructura. El conveni atorga al consistori un període d'utilització del domini públic portuari per a ús ciutadà de 30 anys.L'embarcador, integrat ara al passeig fluvial de l'Ebre al centre de Tortosa, vol ser també un nou espai d'ús ciutadà d'esbarjo i un actiu turístic. L'alcaldessa Meritxell Roigé, ha destacat que la modernització de l'embarcador és un pas més dins del projecte perquè la ciutat deixés de donar l'esquena a l'Ebre. «Ens permet relligar el passeig en unes condicions excel·lents que fa que tinguem un espai nou per apropar-nos al riu i que ha de ser un nou punt d'atracció turística», ha apuntat Roigé. «Necessitàvem una instal·lació duradora i ha de ser d'aquesta manera perquè es pugui mantenir», ha afegit.Roigé ha apuntat que s'està treballant amb activitats relacionades amb el Club de Rem i amb altres accions turístiques per fomentar la navegació fluvial. El gerent de Ports, Joan Pere Gómez també ha remarcat que «es posa en valor» la façana fluvial de Tortosa i potencia les activitats nàutiques i esportives del territori i la ciutat.