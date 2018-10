Mor el conductor d'un tractor en patir un accident de trànsit

La víctima mortal és un home d'uns 50 anys

Actualitzada 06/10/2018 a les 11:36

Un home que conduïa un tractor ha mort aquest dissabte al matí en xocar amb una furgoneta a la T-330 a Horta de Sant Joan (Terra Alta). Segons els Bombers de la Generalitat, l'accident ha tingut lloc cap a un quarts de nou del matí al quilòmetre 16 d'aquesta via, on per causes que s'estan investigant han xocat els dos vehicles.A causa de l'impacte ha mort un home d'uns 50 anys que conduïa el tractor i cinc persones han resultat ferides, una lleu i quatre de poca gravetat. Totes elles han estat evacuades a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.Fins al lloc s'han desplaçat efectius dels Mossos d'Esquadra, quatre ambulàncies i un psicòleg del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.