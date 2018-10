Un conductor que quintuplicava la taxa d'alcohol cau a un canal de reg a Amposta

L'home, veí de Tortosa i de 52 anys, ha estat traslladat a l’Hospital d’Amposta sense ferides de consideració

Un conductor, que quintuplicava la taxa d'alcohol permesa, va caure dijous per la nit en una sèquia a Amposta. Els fets es van produir cap a les 21.48 hores, quan un turisme que circulava per una carretera del terme municipal s'ha sortit de la via i ha caigut dintre de l'aigua d'un canal. L'home, un veí de Tortosa de 52 anys, circulava com a únic ocupant del vehicle pel camí que uneix la TV-3405 i Poblenou del Delta en direcció a aquest nucli de població. Segons va declarar, va perdre el control del cotxe, va sortir de la via i va caure a la sèquia de la Becassina. Els agents de la Policia Local d’Amposta han acudit al lloc dels fets i han observat que el conductor es trobava sota els efectes de l'alcohol.Un cop fetes les proves d'alcoholèmia, el conductor ha donat positiu amb 1,12 mil·ligrams d'alcohol per litre en la prova. Per aquest motiu, els agents han instruït diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària per quintuplicar la taxa permesa, que és de 0,25 mg/l, i per estar implicat en un accident de trànsit.El conductor ha estat traslladat a l’Hospital d’Amposta sense ferides de consideració.