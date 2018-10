El republicà Joan Roig, escollit nou alcalde d'Alcanar

El nou batlle va rebre nou vots del plenari a favor i quatre en blanc i relleva Alfons Montserrat

Actualitzada 05/10/2018 a les 15:12

El ple municipal d'Alcanar, al Montsià, va investir, aquest dijous al vespre, el republicà Joan Roig com a nou alcalde, després de la renúncia d'Alfons Montserrat dimarts. Roig va ser escollit amb nou vots a favor i quatre vots en blanc. El nou batlle té 34 anys, és fisioterapeuta i cursa un grau de ciències socials. És regidor des de l'inici d'aquest mandat i ha encapçalat les regidories de Participació Ciutadana, Salut, Joventut i Gent Gran. Roig va defensar en la investidura que basarà la seva acció de govern en «les persones, els sectors productius, i l'urbanisme», sempre «abraçat» a la participació ciutadana que ha promogut durant l'actual legislatura amb la constitució d'un consell consultiu, de càpsules participatives, un Registre Ciutadà, els Pressupostos Participatius o l'Agenda Ciutadana.Roig ha apuntat que se seguirà treballant per a desenvolupar l'àmbit del Codonyers, un projecte d'urbanització complex que ha de servir per «dignificar els carrers de l'entorn dels centres educatius», així com la plaça de Lluís Companys o el nou pavelló municipal.