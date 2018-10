Una baralla pel robatori de marihuana acaba amb un ferit per arma blanca i tres detinguts

Els fets es van produir en un pis de l'Aldea i els Mossos d'Esquadra busquen tres homes que van fugir del lloc

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres persones, i en busquen tres més, després que una persona resultés ferida per arma blanca en una baralla en un pis de l'Aldea, al Baix Ebre, aquest dimecres. Tres homes haurien intentat robar la marihuana que venien a l'habitatge, situat al carrer Major. Això va provocar una batussa entre el grup d'homes i els dos homes i una dona que es trobaven al pis. Un d'ells va patir diverses ferides per arma blanca i està ingressat sota custòdia policial a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, però no es tem per la seva vida. Els Mossos, que van rebre l'avís dels veïns a quarts de vuit del vespre, van poder detenir el ferit, que formava part del grup dels assaltants, i un home i la dona del grup que venia marihuana al pis. La resta va fugir.L'arrestat, que es troba ingressat per ferides d'arma blanca, està acusat d'un delicte de robatori, intimidació i violència, i els altres dos detinguts estan acusats d'un delicte contra la salut pública i un de lesions. Tots tres estan pendents que se'ls prengui declaració en seu policial abans de passar a disposició judicial.A l'habitatge de l'Aldea, situant a l'alçada del número 63 del carrer Major, els Mossos d'Esquadra van trobar marihuana preparada per a la venda.La investigació continua oberta a l'espera de poder dur a terme més detencions.