La descontaminació del pantà de Flix es reprendrà aquest octubre

L'alcalde demana a la Generalitat que s'afanyi a desenvolupar la reglamentació dels incentius estatals per atreure indústries al municipi

Actualitzada 04/10/2018 a les 13:30

Pendent dels incentius per la reindustrialització

El govern espanyol ha comunicat a l'Ajuntament de Flix que preveu reprendre la descontaminació del pantà a partir d'aquest mateix mes d'octubre, quan està prevista l'arribada, des dels Països Baixos, d'una draga succionadora per poder extreure els fangs tòxics que resten al fons. Així ho han transmès el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, i el director general de l'Aigua, Manel Menéndez, a l'alcalde de Flix, Marc Mur. Sobre el terreny, l'empresa pública Tragsa, a qui Acuamed ha encarregat els treballs, ultima la posada en marxa de la planta de tractament de fangs i l'abocador. En paral·lel, l'Ajuntament demana al Govern que s'afanyi a desenvolupar la reglamentació dels incentius estatals aprovats fa deu mesos per atreure indústries al municipi.Segons els plans estatals transmesos al govern municipal, un cop la draga succionadora hagi superat el període de prova previst començarà a treballar de forma efectiva per retirar els 80.000 metres cúbics de llots tòxics que l'anterior adjudicatària de l'obra, FCC, va deixar al fons del pantà donant per finalitzades les tasques. Unes obres sota la sospita de corrupció i pagaments injustificats que encara estan sent investigades per la justícia, fet que va conduir a la rescissió definitiva del contracte l'abril del passat 2017. En una trobada la setmana passada a Madrid, Morán i Menéndez van traslladar a Mur que el calendari preveia «l'inici de les obres sempre dins de l'octubre i la finalització la setmana santa de 2019».El consistori confia que els terminis previstos, que pràcticament mai s'han acabat complint al llarg dels deu anys que s'arrossega el projecte, acabin aquest cop ajustant-se a la realitat. Segons ha explicat Mur, Tragsa ha informat també que ultima la posada en marxa de la planta de tractament de fangs, ubicada en una nau a l'interior del recinte d'Ercros, amb la instal·lació de nous filtres. «També està molt avançada l'adequació i la preparació de nou de l'abocador», ha afegit. «Tot fa pensar que la intenció és complir els terminis i dins de l'octubre reiniciar i reprendre les obres a l'embassament de Flix», ha sentenciat Mur, sense deixar de recordar l'exigència de l'Ajuntament que aquesta celeritat vaig acompanyada de les «màximes condicions de seguretat».No és l'únic aspecte relacionat amb la contaminació química del pantà i la deslocalització de l'activitat industrial a Flix que arriba tard. L'alcalde ha reclamat al Govern, en la línia del compromís assumit pel conseller de Territori, Damià Calvet, aquest estiu, que acceleri el reglament que ha de desenvolupar els incentius aprovats pel govern espanyol el desembre del passat 2017 per afavorir la industrialització dels municipis. En una visita a les obres i a l'empresa Ercros, el conseller es va comprometre a incloure aquestes mesures en la llei d'acompanyament dels pressupostos d'aquest 2018.«Farà un any que es va aprovar al Consell de Ministres i no tenim notícies. Es preveia un desenvolupament legislatiu que ho concretés, com vam tractar amb el conseller Calvet, i vam quedar que passat l'estiu ens informarien de com es concreta. Estem pendents», ha explicat Mur, que s'havia de reunir amb la consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, aquest passat dimarts, trobada que finalment ha estat ajornada fins el pròxim dia 23. Segons l'alcalde, l'abast i els beneficis d'aquestes mesures és «el primer que pregunten» les empreses potencialment interessades a instal·lar-se al municipi. «Ho necessitem: perquè anar omplint folis i anant fent paper no serveix de res», ha tancat.