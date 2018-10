Demanen més de 6.300 anys de presó per als acusats d'una xarxa de pornografia infantil

Hi ha 103 víctimes identificades, alguns menors tutelats en un centre de Tortosa i també de Barcelona, València i països com Marroc o Tailàndia

Actualitzada 04/10/2018 a les 15:19

L'alerta d'un Centre de Menors tutelats de Tortosa va permetre destapar una xarxa que es dedicava a abusar sexualment de menors i gravar pornografia infantil. Set persones van ser detingudes a Tortosa, Cubelles, Xàbia, València i Barakaldo. La Fiscalia demana 6.317 anys de presó per a ells, acusats de delictes d'abusos sexuals i corrupció de menors, producció i distribució de material pornogràfic infantil, i d'organització criminal. Amb l'anomenada Operació Trinity es va desmantellar la xarxa pedòfila que captava menors d'edat en situacions de precarietat o dificultats als quals pagaven entre 10 o 20 euros, segons l'acte sexual que accedien a practicar.Havien captat els menors a Tortosa, Barcelona, València, Marroc, Tailàndia, Romania o Vietnam, entre altres. Hi ha 103 víctimes identificades i la Fiscalia també reclama una indemnització per danys morals de fins 55.000 euros per a elles. El judici podria celebrar-se el primer trimestre de l'any que ve a l'Audiència de Tarragona.