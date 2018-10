Tres olis extra verge de les Terres de l'Ebre se situen entre els millors del món a la guia Flos Olei

Els productors reivindiquen que el territori té potencial per fer-se un lloc als mercats gourmet i d'excel·lència seguint l'estela del vi

Actualitzada 02/10/2018 a les 12:25

L'Aureum Morrut de la cooperativa Soldebre, el Montsagre picual d'Horta de Sant Joan i l'Oleum Naturale de Rasquera són els tres únics olis de la demarcació de Tarragona i l'Ebre que s'han situat entre els millors olis del món. Amb puntuacions de 82, 84 i 92 punts respectivament, la prestigiosa guia italiana Flos Olei –equivalent a la guia Parker dels vins-, els ha inclòs a l'edició 2019. Aquest reconeixement internacional dona impuls a la feina feta per fer-se un lloc als mercats gourmet dels olis, seguint l'estela de de la DO Terra Alta amb el vi. Convençuts que el futur de les Terres de l'Ebre passa per un sector agroalimentari de qualitat, els productors ebrencs d'aquests tres extra verges han assegurat que el món de l'oli acaba d'iniciar «una revolució» a les cuines particulars i al sector de la restauració on passarà de ser «un ingredient» a ser «un condiment» d'excel·lència gastronòmica.