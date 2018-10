L'alcalde d'Alcanar renuncia a l'alcaldia per assumir la direcció de l'IDECE

Alfons Montserrat seguirà de regidor fins a les municipals de l'any que ve, on ja va anunciar que no es presentaria

Actualitzada 02/10/2018 a les 18:59

L'alcalde d'Alcanar (Montsià), Alfons Montserrat, presenta aquest dimarts al vespre la renúncia al seu càrrec, en un ple extraordinari. La decisió l'ha pres, entre altres, per facilitar la transició al nou alcaldable d'ERC a Alcanar, Joan Roig, que el rellevarà. Montserrat seguirà de regidor fins als propers comicis perquè «sigui in traspàs tranquil i fluid». Un altre motiu que l'ha empès a renunciar ara a l'alcaldia és el nomenament com a nou director de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), que va assumir el passat divendres. Després de 12 anys com alcalde i gairebé 20 anys com a regidor, Montserrat encara la renuncia amb «molts sentiments trobats» i prefereix recordar només la gent «magnífica» que ha conegut i la transformació que ha impulsat a Alcanar, sobretot en equipaments i serveis «de primera magnitud».El ple de renuncia s'ha convocat per aquest dimarts a quarts de nou, amb aquest únic punt a l'ordre del dia. Dijous a la mateixa hora es celebrarà el ple d'elecció de nou alcalde, que assumirà, amb el suport del plenari, el regidor republicà, Joan Roig. Roig va ser escollit en les primàries municipals d'ERC d'Alcanar per encapçalar la llista a l'alcaldia al maig de 2019. Montserrat seguirà aquests mesos de mandat com a regidor per acabar de «facilitar les coses» i per enllestir qüestions que ha assumit «de manera més personal». «Després em quedaré de militant de base i no tornaré a repetir de regidor», ha explicat Montserrat.