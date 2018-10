Es tracta d'un veí d'Amposta i dos d'Alcanyís que se sospitava que buscaven proveir-se de droga a la capital del Montsià

Tres persones han estat detingudes per la Policia Local d’Amposta per possessió de cocaïna. La detenció s'ha produït en un control de trànsit ordinari. Els ocupants d'un cotxe han aixecat la sospita dels agents ja que l'interior del vehicle desprenia olor de marihuana. En el registre, se'ls ha decomissat 57 grams de cocaïna.Els detinguts són un veí d’Amposta de 24 anys, una dona de 20 anys de nacionalitat romanesa i veïna d’Alcanyís, Terol, i la seva parella, un noi de 28 anys, de nacionalitat colombiana i també veí d’Alcanyís. La Policia Local d’Amposta sospita que la parella s’havia desplaçat a la capital del Montsià per proveir-se de droga.