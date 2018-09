La Policia Local de Tortosa i els veïns de la zona han aconseguit apagar les flames

Actualitzada 28/09/2018 a les 18:34

Un incendi s'ha declarat aquest divendres per la tarda al barri de Sant Llàtzer de Tortosa. El foc s'ha produït a les sis de la tarda en les restes de tala d'uns xiprers en una finca agrícola del carrer Martorell. La Policia Local de Tortosa i els veïns de la zona han aconseguit apagar les flames. Els Bombers de la Generalitat han acudit amb una dotació per remullar la zona per tal que no torni a revifar.La poca magnitud de l'incendi no ha posat en perill els habitatges de la zona.