Ferran Bel passa a ser el número tres del PDeCAT

El tortosí va ser responsable d'Acció Política i Estratègia Municipal en la direcció anterior, que liderava Marta Pascal

Actualitzada 28/09/2018 a les 19:39

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha decidit situar a Ferran Bel com a nou secretari d'organització del partit. La vicepresidenta de la formació demòcrata, Míriam Nogueras, per la seva banda, sumarà ara més funcions com a responsable d'acció política a Madrid.Diverses fonts del PDeCAT consultades per Efe han explicat que en els últims dies Bonvehí ha acabat de perfilar la distribució de tasques dins de la nova direcció executiva, triada en l'assemblea celebrada el passat mes de juliol, en la qual ell va resultar escollit president del partit.Entre els 29 noms que conformen la direcció executiva -després que la exportavoz Maria Senserrich anunciés aquest mes que deixa la política-, Ferran Bel s'erigirà a partir d'ara com a tercer home fort del partit, per darrere de Bonvehí i Nogueras, en assumir el control de l'aparell dels demòcrates com a secretari d'organització.Bel va exercir com a responsable d'Acció Política i Estratègia Municipal en la direcció anterior, que liderava Marta Pascal al costat de Bonvehí, qui precisament exercia les funcions de coordinador organitzatiu.La nova direcció seguirà sense comptar amb un càrrec específic de portaveu, per la qual cosa Bonvehí continuarà assumint habitualment les tasques de comunicació.Per la seva banda, Nogueras, que és diputada al Congrés, serà a partir d'ara la responsable d'acció política del PDeCAT a Madrid i exercirà de corretja de transmissió entre la direcció del partit i els diputats i senadors demòcrates.