Dos detinguts a Tortosa pel robatori en tres cases de camp i un magatzem

Els dos joves, que segons els Mossos tenien antecedents per fets similars, haurien també robat a l'interior d'un cotxe

Actualitzada 28/09/2018 a les 18:25

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 22 i 23 anys, veïns de Tortosa i de nacionalitat espanyola, com a presumptes autors dels robatoris amb força en tres cases rurals, un magatzem i a l'interior d'un vehicle. Els fets es van cometre entre el set d'abril i el 19 de juliol a les partides de Mig Camí, Torre Gassia i el Coll de l'Alba del mateix terme municipal de Tortosa. Els autors van accedir a l'interior dels immobles després de forçar reixes i finestres, emportant-se aparells electrònics, electrodomèstics i eines del camp. En una de les finques, els lladres van localitzar un vehicle i van trencar un dels vidres per sostreure-li la ràdio. Les investigacions i els indicis recollits al lloc dels fets han possibilitat les detencions.El primer dels arrestos va tenir lloc el passat dia 13 de setembre i els agents van acabar practicant el segon aquest passat dijous, dia 27. Fruit de les detencions, els Mossos van poder recuperar alguns dels objectes sostrets en els robatoris. Els dos homes, que tenien ja antecedents per fets similars, van quedar en llibertat amb càrrecs després de comparèixer al jutjat de guàrdia de Tortosa.