L'Ajuntament de Tortosa seguirà congelant els impostos i rebaixarà en un 1% la taxa d'escombraries el 2019

El govern municipal sotmetrà les ordenances fiscals a l'aprovació del ple del pròxim dilluns

Actualitzada 27/09/2018 a les 13:33

Els impostos, taxes i preus públics de l'Ajuntament de Tortosa es mantindran congelats aquest pròxim 2019, en la mateixa línia dels últims cinc exercicis. La proposta d'ordenances fiscals que el govern municipal del PDeCAT i ERC portaran al ple del pròxim dilluns preveu també una rebaixa de l'1% en la taxa d'escombraries. Una xifra, segons ha destacat l'alcaldessa, Meritxell Roigé, suposa una reducció acumulada del 14% per aquest concepte en els últims sis anys i manté la «coherència» en la política fiscal. En aquest context, ha volgut remarcar l'«esforç» per rebaixar la pressió fiscal en el context, a diferència d'anys anteriors., d'un IPC interanual a l'agost que s'ha incrementat en un 2,2%.Més enllà de la congelació tributària per a l'any vinent, en el qual tindran lloc les eleccions municipals, el regidor d'Hisenda, Marià Martínez, ha apuntat que s'han mantingut totes les bonificacions existents, s'han adoptat els models d'ordenances fiscals aprovats per la Diputació de Tarragona i es manté l'esforç per assolir una major «equitat tributària». Així, es mantenen els tipus de l'IBI, l'IAE, plusvàlua, obres i vehicles de tracció mecànica, en el qual s'ha afegit una bonificació del 75% per als que usen gas liquat per petroli o gas natural comprimit.També es mantenen les bonificacions socials en l'IBI, plusvàlua i la taxa d'escombreries, i la d'expedició de documents; així com altres tarificacions d'Aigües de Tortosa o de Tortosasport, així com les bonificacions a les escoles municipals de música i de teatre. Els ciutadans podran agrupar tributs i fraccionar-los anualment en nou pagaments.