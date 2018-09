L'Ametlla de Mar posarà el nom d'Avinguda 1 d'Octubre al carrer de la caserna de la Guàrdia Civil

El consistori escull l'Avinguda Ensenyament per commemorar l'1-O perquè hi ha l'Institut on s'havia de votar al referèndum

Actualitzada 26/09/2018 a les 14:03

L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar preveu aprovar, en el plenari d'aquest dimecres al vespre, el canvi de nom de l'actual Avinguda Ensenyament. Passarà a anomenar-se Avinguda 1 d'Octubre per complir amb la voluntat de l'equip de govern de «rememorar» l'1-O. S'ha escollit aquest carrer perquè s'hi ubica l'Institut Mare de Déu de la Candelera, on s'havia de votar al referèndum i que acostuma a ser col·legi electoral en tots els comicis. Es dona la casualitat que, entre la cinquantena de domicilis que canviaran la seva adreça, hi ha la caserna de la Guàrdia Civil.«No ho fem perquè estiguin ells sinó perquè no hi ha altre lloc que poguéssim anomenar 1 d'Octubre», ha defensat l'alcalde Jordi Gaseni. El canvi també afecta la residència d'avis i l'escola municipal. Els veïns ja han estat informats per carta. El proper dissabte es preveu fer la descoberta de la nova placa, coincidint amb les actes commemoratius de l'1 d'Octubre.El canvi de nom de l'Avinguda Ensenyament a Avinguda 1 d'Octubre es preveu que s'aprovi amb els vots de l'equip de govern (ERC i Compromís per la Cala-PSC) i també dels regidors del PDeCAT.S'ha escollit aquest carrer per commemorar l'1-O perquè s'hi troba l'Institut Candelera, que era el centre de votació per al referèndum i que molts veïns van protegir durant dos dies malgrat es va acabar votant en un espai de la Societat Municipal. «Ens van fer fora d'allí –abans d'obrir el col·legi electoral- i ens van amenaçar, i va ser molt bonic perquè amb l'afany de protegir les urnes les vam col·locar al mig de centenars de persones i vam anar tots en processó a la sala de la Societat, al mig del poble, en un lloc més recollit on era més difícil que entressin els cotxes», ha explicat l'alcalde Jordi Gaseni.