El Congrés aprova crear una comissió d'investigació sobre la planta Castor

Indagarà en les responsabilitats polítiques derivades de les irregularitats de la instal·lació

Actualitzada 26/09/2018 a les 09:47

El ple del Congrés dels Diputats ha aprovat aquest dimarts crear una comissió d'investigació sobre la planta Castor a proposta de Compromís i Units Podem. La iniciativa ha comptat amb el suport de tots els grups, amb 336 vots a favor, cap en contra i tres abstencions. Aquesta comissió intentarà aclarir les responsabilitats polítiques sobre el magatzem de gas, així com buscar vies per intentar reduir les indemnitzacions previstes a les empreses impulsores del projecte, que fins ara ha costat 1.350 milions d'euros als consumidors. Cal recordar que la setmana passada la Sala Penal de l'Audiència Nacional va confirmar la decisió de la jutgessa Carmen Lamela d'arxivar la querella interposada per la Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització contra els exministres Joan Clos, Miguel Sebastián, José Manuel Soria, Magdalena Álvarez i Elena Espinosa, així com contra el president d'ACS, Florentino Pérez.La comissió investigarà «les possibles responsabilitats polítiques derivades de les irregularitats del procés d'adjudicació, finançament, construcció i indemnització» de la instal·lació. També analitzarà la manca de transparència en el sistema d'adjudicació i concessió per construir i explotar el magatzem, així com les possibles irregularitats vinculades al finançament del projecte.Està previst que la comissió treballi durant tres mesos durant els quals podrà reclamar compareixences i demanar informació al govern espanyol i a altres administracions, així com a les empreses afectades.També analitzarà els motius del sobrecost de l'execució des de l'inici fins a la suspensió del projecte, i les disposicions normatives que es van aprovar per blindar la inversió. I abordarà l'existència de clàusules contràries a la concurrència pública i la suposada ocultació d'informes que advertien del perill de moviments sísmics a la zona que podrien afectar la població.