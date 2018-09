Dos detinguts per robatoris en força en casals i centres culturals de la Galera i Godall

Els Mossos han aconseguit recuperar i retornar als responsables dels equipaments els aparells electrònics sostrets

Actualitzada 26/09/2018 a les 14:27

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos veïns de la Sénia com a presumptes autors de dos delictes de robatoris en força al casal cultural i centre d'interpretació de Godall així com al casal d'avis de la Galera. Els homes, de 40 i 50 anys i nacionalitats espanyola i romanesa, haurien accedit a les instal·lacions forçant portes i finestres. Un cop a l'interior, els lladres van sostreure diversos aparells electrònics, entres els quals, un televisor, aparells de so i un ordinador. La investigació policial va permetre detenir els dos homes –els passats 17 i 24 de setembre- i recuperar els objectes robats, que ja han estat tornats als responsables dels dos casals afectats.El primer dels detinguts va quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar davant del jutjat de guàrdia d'Amposta. El segon ha quedat en llibertat després de declarar en seu policial i està ara pendent de ser citat davant l'autoritat judicial. Segons els Mossos, però, la investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.