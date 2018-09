Alcanar destina el superàvit de 2017 a reduir l'endeutament del consistori un 76%

L'Ajuntament fa una amortització anticipada d'1,75 MEUR amb l'objectiu de tancar el mandat amb «deute zero»

L'Ajuntament d'Alcanar (Montsià) ha reduït el nivell d'endeutament un 76,42% a través d'una amortització anticipada de préstecs per valor d'1.750.111,82 euros. Es tracta de la quantitat exacta de superàvit amb què es va tancar l'exercici 2017 i suposarà un estalvi anual de 160.000 euros en despeses financeres i amortitzacions. L'objectiu del consistori, com ha remarcat l'alcalde Alfons Montserrat, és «acabar el mandat sense deutes». En la darrera sessió plenària del 2 d'agost es va aprovar per unanimitat la proposta de modificació pressupostària que ha permès l'amortització, superat el període d'exposició pública i l'aprovació definitiva. El nivell d'endeutament de l'Ajuntament d'Alcanar ha passat del 26,58% a només el 6,32%. El deute per habitant ha passat de 360 euros anuals el 2015, a 58 euros anuals actualment.A més de la reducció del nivell de deute, el consistori ha seguit fent inversions importants amb actuacions a l'alberg dels Josepets, la reforma del Mercat Municipal o la urbanització del carrer Magallanes, a les Cases d'Alcanar, i té sobre la taula projectes importants com el nou auditori o la urbanització de l'àmbit dels Codonyers.Montserrat ha assegurat que en els vuit mesos de mandat que queden seguiran treballant per assolir «un endeutament zero», malgrat s'han afrontat «deutes derivats de la gestió d'anteriors governs, com els casos de Turov o Sorea».