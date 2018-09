El Perelló homenatja els dos brigadistes internacionals localitzats en una fossa comuna del cementiri municipal

La matinada del 24 de setembre de 1938, després d'una última acció letal amb desenes de brigadistes morts a Corbera d'Ebre (Terra Alta), les Brigades Internacionals que donaven suport a l'Exèrcit Republicà es retiraven per ordre de Juan Negrín, president del govern espanyol. Les restes d'aquells soldats voluntaris antifeixistes segueixen escampats i perduts als camps de batalla, 80 anys més tard, sobretot a la zona on es va lliurar la Batalla de l'Ebre, a les Terres de l'Ebre.Com en altres casos, l'interès d'aficionats i historiadors, va aconseguir localitzar, l'any passat, dos d'aquells brigadistes britànics en una fossa comuna del cementiri del Perelló, una fossa on es van dipositar els morts d'un hospital de campanya proper al municipi durant la Batalla de l'Ebre –unes 280 víctimes-.Ivan York, anglo-americà resident al Perelló des de fa uns anys, va descobrir per casualitat que el municipi del Baix Ebre on s'havia establert constava com el lloc on s'havia perdut la pista de dos brigadistes que apareixien a la llista de la International Brigade Memorial Trust, organització que manté viva la memòria dels combatents britànics i irlandesos -2.500 en total, dels quals en van morir 526-. Ho va investigar i va corroborar que John Ferguson i James Scott estaven enterrats en aquella fossa del cementiri del Perelló.James Scott tenia 30 anys, era mariner mercant i vivia a la ciutat gal·lesa de Swansea. Va morir el 31 de juliol de 1938. John Ferguson, procedia de la ciutat escocesa de Glasgow i havia estat veterà de la primera Guerra Mundial. Havia treballat com a miner a Alaska i al Canadà. Va morir el 26 d'agost de 1938.Ells dos i la resta de víctimes, han estat homenatjats aquest diumenge al Perelló. Hi han participat familiars i membres de la IBMT en un emotiu acte, a peu de fossa, al cementiri. La Mary Fleming, filla d'un germà de John Ferguson, i la seva filla Sharon, han viscut amb emoció l'acte del Perelló. Després de molt buscar, han apuntat que saber on és i què li va passar al seu tiet és molt gratificant. Sabien que havia desaparegut quan va anar a lluitar a Espanya però la resta era un «misteri».El mateix misteri però segueix planant sobre el destí dels més de 500 brigadistes britànics que van perdre la vida a la Guerra Civil. «Van morir als camps de batalla i les seves tombes van ser destruïdes per les tropes feixistes quan va acabar la guerra. Saber que aquests dos voluntaris estan en aquest cementiri, per nosaltres és molt important», ha reconegut Jim Jump, secretari de la IBMT.«Fem viatges a Espanya i als camps de batalla hi deixem flors però encara hi ha molt interès per aquells voluntaris que van venir a lluitar a la Guerra Civil, una guerra civil que també va ser una guerra internacional contra el feixisme», ha afegit el secretari de la IBMT. Jump ha defensat que aquells homes i joves van ser els primers britànics, escocesos i irlandesos en lluitar contra el feixisme europeu i ha lamentat que el govern britànic els «traís», a ells i la República Espanyola. «Els van abandonar al feixisme europeu i a 40 anys de dura dictadura», ha criticat.L'entitat ha col·locat plaques commemoratives al Poble Vell de Corbera d'Ebre o la cota 705 de Pàndols al Pinell de Brai, però insisteixen que falten encara molts homenatges pendents per aquells brigadistes, per ser «l'exemple més clar» del que és «la solidaritat internacional». «Van venir a lluitar a un país, que llavors era molt llunyà. Era gent humil, miners, treballadors dels camps, i venien perquè sabien que el feixisme era una amenaça per al poble i per als drets i la llibertat de tots», ha sentenciat Jump.