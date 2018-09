El passeig marítim de l'Ametlla de Mar s'amplia entre el moll de Llevant fins a la platja de l'Alguer

Les obres reordenaran la part alta de la platja, es millorarà la mobilitat dels vianants i es crearan unes grades i un amfiteatre

Actualitzada 24/09/2018 a les 20:00

Ports de la Generalitat ha iniciat les obres d'urbanització de tram del passeig marítim que uneix el moll de Llevant i la platja de l'Alguer de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). Amb aquest projecte es reordenarà la part alta de la platja, hi haurà nous passos de vianants i accessos i s'hi construirà unes grades i un amfiteatre per a ús ciutadà. Els treballs donaran continuïtat al passeig marítim ja reformat, que envolta les instal·lacions portuàries, amb l'objectiu d'incentivar la promoció turística i unificar el casc urbà de l'Ametlla de Mar amb la seva façana marítima. En aquesta obra a l'Alguer s'hi invertiran 523.000 euros i estarà enllestida en 4 mesos. Quedarà pendent per al proper pla d'inversions de Ports 2019-2022 l'edifici de serveis pesquers.El gerent de Ports, Joan Pere Gómez, ha destacat que amb aquestes obres es materialitza la segona fase d'un projecte que dona continuïtat al passeig marítim del port de l'Ametlla de Mar, tal com va anunciar el conseller Josep Rull l'estiu de 2017 quan va inaugurar el tram de passeig al moll de Ribera. Gómez també ha destacat l'actiu turístic en què es converteix amb la millora. «Des de Ports estem molt contents de poder invertir en un poble com l'Ametlla de Mar i seguirem intentant que els ports siguin motors econòmics i creadors de riquesa», ha destacat Gómez. «Els ports són potenciadors de turisme i posem en valor tot l'atractiu turístic que tenen i hem de seguir invertint en la integració i en els passejos marítims perquè la gent destaqui les qualitat dels municipis», ha afegit el gerent de Ports.La urbanització del passeig marítim va des la intersecció del carrer Batlle Pijoan fins al moll de Llevant del port. El projecte dona continuïtat al passeig marítim que envolta les instal·lacions portuàries des de la llotja de pescadors fins a la platja de l’Alguer i finalitza la integració del port i la vila. Les obres han començat pels enderrocs dels paviments de la calçada i la vorera, així com el desmantellament del mobiliari urbà.Al tram del passeig es restaurarà la calçada amb diferents tipologies de paviments i se separarà el trànsit rodat del pas de vianants. La vorera s’eixamplarà en el seu recorregut i s’allargarà fins a l’entrada del moll de Llevant. També es definiran set passos per a vianants i es milloraran els accessos, per potenciar la mobilitat. Es faran noves canalitzacions per a les aigües pluvials. Així mateix, la zona d’entrada al mur del dic de recer i el pipican que es troba en aquest espai s’arranjaran per donar continuïtat al passeig de l’Alguer.S'adequarà la zona nord de la platja de l’Alguer, on s’han de reordenar i definir els usos, i es crearà una nova plaça amb unes graderies i un amfiteatre, com una balconada al mar, amb zones verdes, parterres i arbrat, i nous espais per a ús dels ciutadans. La placeta que queda a la part superior del passeig, que té un ús veïnal, s’arranjarà i s’ordenarà.