El tall ha afectat 4 trens que en aquests moments ja poden circular

Actualitzada 24/09/2018 a les 13:13

La circulació de trens entre l'Aldea i l'Ampolla s'ha vist interrompuda per un incendi al cablejat elèctric. El tall ha afectat 4 trens que en aquests moments ja poden circular.Segons ha informat Renfe Catalunya a Diari Més, els bombers han estat treballant en l'extinció de l'incendi i ha estat aquest cos qui ha sol·licitat el tall de la via per realitzar les tasques necessàries per a l'extinció del foc.