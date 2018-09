El Delta Birding Festival omple el delta de l'Ebre d'ornitòlegs i aficionats a la natura

La fira ornitològica més important del mediterrani preveu superar els 2.000 visitants de l’edició anterior

Actualitzada 22/09/2018 a les 17:45

Cinquena edició amb ponents de renom internacional

El delta de l’Ebre és, des d’aquest divendres, la capital dels amants i estudiosos dels ocells amb la cinquena edició del Delta Birding Festival. La fira ornitològica més important del mediterrani està tenint una gran acollida. En el seu equador, els organitzadors estan molt satisfets per la resposta del públic i destaquen que les activitats i sortides guiades estan esgotades des de fa dies, tot i haver doblat l’oferta respecte l’any anterior.El festival seguirà demà, diumenge, amb la participació d’especialistes de renom internacional i activitats per a tots els públics. Més d’un centenar de propostes pensades per a totes les edats omplen la graella del Delta Birding Festival que té lloc a MónNatura Delta, coorganitzat per Oryx, l’Institut Català d’Ornitologia, i la Fundació Catalunya La Pedrera.Un dels fets destacables del Delta Birding Festival és que continua sent l’únic festival a l’estat espanyol que destina el benefici econòmic de les entrades a projectes relacionats amb l’estudi i la conservació dels ocells i la natura. Enguany, la protagonista segueix sent la tórtora euorasiàtica, a la qual l’edició anterior del Festival ja li va destinar 4.000€.El Delta Birding Festival arriba a la seva cinquena edició, amb una gran èxit de convocatòria any rere any, i amb la previsió de superar els 2.000 visitants de la darrera edició. Entre els assistents, provinents d’arreu del món, guanyen terreny cada cop més els estrangers.Novament al delta de l’Ebre, un dels espais naturals més importants de la Mediterrània Occidental, s’ofereix un programa d’activitats ampli i atractiu amb conferències, cursos, tallers, concursos, sortides guiades, i moltes altres activitats, acompanyades d’una gran fira de productes i serveis, pensats per als ornitòlegs i per als amants de la natura en general.Al Festival s’hi troba la millor representació d’estands de marques de binocles i telescopis per a l’observació de la natura, amb més de seixanta expositors; i també és punt de trobada de les marques de material fotogràfic dedicades a la fotografia de natura.El festival ha assolit un gran prestigi entre els ornitòlegs per la categoria dels seus participants. Compta amb ponents de la màxima rellevància internacional en el camp de l’ornitologia i la natura. Dos dels convidats més especials són Neil Rettig i Laura Johnson amb el seu documental «Bird of Prey» que explica la història per salvar el rapinyaire més escàs del món, l’àguila menjamones de les Filipines. També amb la presència, per segona vegada al festival, de Killian Mullarney, probablement l’il·lustrador més prestigiós al món en el camp de l’ornitologia. Martin Collinson parlant de tècniques d’ADN, més pròpies del CSI que dels ornitòlegs, per descobrir coses dels ocells que eren impensables fa pocs anys. Mark van Beirs i Jonathan Martinez completen la representació de temes relacionats amb birding mundial. Sense oblidar altres grans ornitòlegs i naturalistes del país com l’especialista en bioacústica Eloïsa Matheu, el reconegut fotògraf Oriol Alamany, la il·lustradora Blanca Martí amb una exposició sobre primats i el prestigiós dibuixant de la natura Toni Llobet.