Batet, sobre els indults: «No avancem escenaris que no sabem quan es donaran o si es donaran»

La ministra de Política Territorial contesta al PDeCAT que «és bo que els partits decideixin els vots dels pressupostos en funció de si beneficien o no»

Actualitzada 22/09/2018 a les 14:35

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, diu que el govern d'Espanya expressa «el màxim respecte pels procediments judicials» i, en aquest sentit, «no anticipem o avancem escenaris que no sabem quan es donaran o si es donaran». Preguntada per les declaracions de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, que s'ha mostrat partidària de l'indult si els independentistes presos el demanen, Batet ha afirmat que no en fa valoracions. Amb tot, ha assegurat que la posició de l'executiu és «respectar el poder judicial, la seva independència i la seva professionalitat i no avançar escenaris que no sabem si es donaran». Sobre les declaracions del president del PDeCAT, David Bonvehí, en una entrevista a l'ACN, on assegura que la formació no tindrà «cap mania» en fer caure Sánchez si no demostra que actua diferent que Rajoy, la ministra ha reclamat que «és bo que els partits decideixin els vots dels pressupostos en funció de si beneficien o no».D'altra banda, Batet ha deixat clar que posar sobre la taula concedir l'indult als presos independentistes si ho demanen tampoc seria una moneda de canvi per la llum verda als pressupostos. La ministra ha subratllat que els comptes de l'Estat es negocien d'acord amb els termes «reflectits als mateixos pressupostos». Ha afirmat que es prioritzaran «les polítiques socials i s'atendran les necessitats dels ciutadans». Així, ha dit que els grups polítics «farien bé» de decidir el seu vot exclusivament «en funció del contingut».En la mateixa línia ha respost Batet en relació a les declaracions de Bonvehí en una entrevista amb l'ACN, on ha afirmat que el PDeCAT no tindrà «cap mania» en fer caure Sánchez si no proposa «solucions polítiques» ni demostra «gestos molt evidents». «Cada partit polític decideix el seu vot lliurement», ha dit, tot considerant que «és bo que cada partit decideixi el vot als pressupostos en funció de si beneficien o no als ciutadans de Catalunya».La ministra de Política Territorial ha participat aquest dissabte al Consell de la Federació del PSC de l'Ebre, que s'ha celebrat a l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). Des d'aquest punt, en una atenció als mitjans de comunicació, també s'ha referit als «problemes» amb menors no acompanyats que s'han conegut els darrers dies. Batet ha apuntat que la problemàtica no es limita a Catalunya, i que s'estén a Andalusia, Euskadi o Madrid, a més d'altres indrets. Així, ha asseverat que l'executiu de Pedro Sánchez ha mostrat el seu compromís, i que es va aprovar en Consell de Ministres una partida pressupostària de 40 milions d'euros per a les comunitats autònomes amb més pressió. «Aquesta situació ha estat sobrevinguda, o l'anterior govern d'Espanya no va preveure, i potser tampoc alguns governs autonòmic, i s'ha desbordat», ha considerat.