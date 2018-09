Perits de l'exconcessionària i de la companyia Enagás declararan aquest mes d'octubre al jutjat de Vinaròs

Actualitzada 21/09/2018 a les 15:09

El jutge que investiga la tramitació i els terratrèmols causats pel projecte Castor vol esclarir per què l'exconcessionària Escal UGS va injectar el màxim cabal de gas diari previst el dia 12 de setembre de 2013, quan ja havia estat alertada tant per l'Observatori de l'Ebre que les operacions estaven originant terratrèmols. Segons el president d'Aplaca –entitat que aplega els afectats personada en la causa-, Joan Ferrando, aquest mes de d'octubre compareixen al jutjat número 4 de Vinaròs, i a petició de Fiscalia, perits de l'exconcessionària i de la companyia Enagás per esclarir les quantitats de gas injectades, que haurien contribuït a intensificar l'onada sísmica viscuda a les Terres del Sénia a finals de setembre i principis d'octubre d'aquell mateix any.