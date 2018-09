Els Mossos d'Esquadra van interceptar l’home a Alcanar

Actualitzada 21/09/2018 a les 13:39

Els Mossos d’Esquadra han denunciat administrativament un conductor que circulava de forma temerària per l’N-340 al seu pas per Alcanar (Montsià). Cap a les dues de la matinada de dimecres passat, els agents van aturar el vehicle en el marc d’un control de trànsit.Els agents van observar que el turisme circulava de manera inestable i fent ziga-zagues degut a un excés de càrrega. Com que el vehicle suposava un perill, va quedar immobilitzat fins que el sobrepès no fos corregit. El denunciat és un veí de Saidí (Baix Cinca) de nacionalitat marroquina, el qual s’enfronta a una sanció de 500 euros, a més de la detracció de sis punts del permís de conduir.