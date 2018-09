Pere Panisello presenta la seva renúncia com a conseller delegat de GESAT i Tortosa Salut

Justifica que ha decidit marxar un cop completada la desconnexió d’aquests centres sanitaris de la societat Ginsa

El fins ara conseller delegat de les societats GESAT SAM i Tortosa Salut, que gestionen l'Hospital de la Santa Creu de Jesús i la Clínica Terres de l'Ebre, Pere Panisello, ha presentat aquest dijous la seva renúncia davant dels respectius consells d'administració. Panisello ha assegurat que és una decisió que ha pres i comunicat a l'alcaldessa, Meritxell Roigé, i que coincideix amb la finalització de l'encàrrec que li havia fet l'anterior alcalde, Ferran Bel, d’ocupar-se de la sortida dels centres sanitaris de Tortosa de la societat Ginsa. Cal recordar que, a l’abril, va transcendir que el jutjat número 4 de Tortosa investigava Panisello per la suposada contractació irregular d'empreses de la ciutat per a la prestació de serveis a l’Hospital de Jesús i a la Clínica Terres de l'Ebre.En els darrers mesos, també han coincidit els judicis pels acomiadaments de l'excap de cuina i l'exdirector de l'Hospital de la Santa Creu, que haurien obtingut productes alimentaris gourmet fent-los passar per gelatines per als avis. Un d'ells s'ha tornat a ajornar aquesta mateixa setmana i l'altre compta amb una sentència del jutjat social que considera procedent l'acomiadament del cap de cuina, donant la raó a la decisió presa per l'Ajuntament.El fins ara conseller delegat ha explicat, davant dels consells d'administració, que ha decidit presentar la seva renúncia un cop acabada la desconnexió de l'empresa de Reus, un procés que ha estat complex i que ha derivat en una reorganització interna tant de l'Hospital de la Santa Creu com de la Clínica Terres de l'Ebre.