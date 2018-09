L'alcalde de Roquetes declara als jutjats pels llaços grocs al mobiliari urbà

Paco Gas diu que va complir els requeriments judicials i defensa la llibertat d'expressió dels veïns

Actualitzada 20/09/2018 a les 20:27

L'alcalde de Roquetes, Paco Gas, ha declarat aquest dijous al matí als jutjats de Tortosa com a investigat per un suposat delicte contra la Llei Electoral per no haver fet retirar els llaços grocs i cartells demanant la llibertat dels presos polítics d'edificis privats i de mobiliari urbà durant la campanya electoral del 21-D. Juntament amb l'alcalde ha declarat també com a investigada la secretària municipal accidental. Acompanyat per desenes de persones, veïns, militants d'ERC i càrrecs institucionals, Gas ha assegurat davant de la jutgessa que va complir els requeriments de la Junta Electoral de Zona de Tortosa retirant els símbols els edificis municipals i ha defensat la llibertat dels veïns d'expressar-se penjant llaços grocs pel poble.La declaració judicial de l'alcalde de Roquetes és fruit de la investigació oberta d'ofici per la mateixa Junta Electoral de Zona que s'ha basat en tres informes amb imatges gràfiques elaborats pels Mossos d'Esquadra per uns fets que se situen entre els passat dies 5 i 20 de desembre. «Crec que s'ha d'arxivar, perquè no hem comès cap delicte. Al contrari, ens hem ratificat en el que ja vam respondre els dos cops que ens van requerir retirar la simbologia partidista, com diuen ells», ha explicat a la sortida. L'alcalde ha recordat davant la jutgessa que el consistori va complir el requeriment de retirar llaços grocs i cartells en dos ocasions d'edificis municipals.Preguntat per què van aparèixer més símbols als carrers entre aquests requeriments, ha respost que «la iniciativa popular de la gent del poble reivindicava la llibertat dels presos i preses i és lliure de penjar els llaços que creuen adients». Respecte el segon requeriment, ja en campanya electoral, ha recordat que l'Ajuntament no va «interferir» a l'hora de retirar cap símbol, entenent que era dels partits polítics que concorrien. També ha argumentat que l'Ajuntament va adduir que no podia retirar aquests elements d'edificis de propietat privada provant documentalment aquesta titularitat.«Considero absurd que se'ns torni a citar després de complir i demostrar que havíem complert tot el que ens van dir. Imagino que la connotació política d'aquests fets és el que fa que contínuament haguem de passar pels jutjats nou mesos després dels fets. Això ratifica encara més el que veiem últimament: hi ha presos polítics, que no estan privats de llibertat o a l'exili per cap delicte sinó que, al meu parer, és pura venjança per part dels aparells repressors de l'Estat espanyol i ens volen fer pagar el fet que l'1 d'Octubre la gent a Catalunya podés anar a votar i expressar lliurement el futur que vol per aquest país, que és la constitució d'una república catalana», ha argumentat l'alcalde.El seu advocat, Javier Faura, creu que la investigació serà arxivada. «De cap manera pot prosperar el delicte del qual són objecte d'investigació. Això requereix una actuació en positiu, que és el que diu la llei electoral: els que facin, afavoreixin o promoguin. No ha estat el cas. Tant l'alcalde com la secretària han explicat que ha estat un moviment espontani del poble i al marge de la seva intervenció com a autoritats municipals. Espero que en pocs dies puguem tenir una resolució desestimant-ho o d'arxiu», ha elaborat.Més d'un centenar de persones, entre veïns, simpatitzants, militants d'ERC i càrrecs institucionals de partits independentistes s'han aplegat aquest matí a les portes del jutjat de Tortosa per donar suport a Gas i han llançat crits de llibertat per als presos polítics.