El CDR ha convocat una concentració divendres per reparar els actes vandàlics

Actualitzada 20/09/2018 a les 15:55

El CDR La Ràpita ha denunciat a través de Twitter unes pintades en una casa particular al municipi. El dimecres al matí la façana d'un habitatge del carrer Comte de Floridablanca va aparèixer amb quatre banderes espanyoles pintades.L'entitat ha criticat que «el feixisme ha decidit vandàlitzar una casa particular del nostre poble». Per aquest motiu, han fet una crida a la solidaritat per donar suport a la familia afectada. El CDR ha convocat per divendres, a les 19 hores, una concentració per ajudar a reparar la façana del número 79 del carrer rapitenc.