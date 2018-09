Les cooperatives ebrenques reclamen frenar el comerç de productes del camp robats

Representants de les entitats agràries es reuneixen amb Interior i Agricultura per mostrar la seva preocupació pels robatoris

Les cooperatives agràries del Baix Ebre i el Montsià que formen part d'Acobem han reclamat a la Generalitat que estableixi de forma efectiva un sistema de traçabilitat que permeti frenar el robatori de productes del camp. Representants de l'entitat s'han reunit per segon cop enguany amb representants del Departament d'Agricultura i Interior per mostrar-los la seva preocupació davant la possible onada de robatoris de fruit que, habitualment, s'inicia aquesta època de l'any amb la collita de garrofes. La trobada va servir per valorar l'efectivitat de les mesures acordades a principis d'any per evitar els robatoris i apuntar-ne d'immediates a partir d'aquest mes de setembre. Els pagesos, però, creuen que l'actual control dels magatzems que compren productes del camp sense poder justificar-ne l'origen és insuficient.Amb una collita de garrofes que a les Terres de l'Ebre pot situar-se entre els 8 i 10 milions de quilos, triplicant pràcticament la de l'any passat, i amb preus de 0,40 euros el quilo, que pràcticament dupliquen el de l'última campanya, les cooperatives asseguren que els robatoris al camp estan tornant a repuntar. El president d'Acobem i de la Cooperativa Soldebre, Manel Lleixà, assegura que les queixes i les denúncies dels pagesos són més freqüents que la campanya anterior. «I això pot continuar amb les ametlles i les olives», alerta.En aquest context, la reunió amb els dos departaments de la Generalitat tenia per objectiu posar l'accent en les mesures que, preventivament, poden reduir de forma notòria els robatoris al camp. La proposta de les cooperatives, així, passa per establir un sistema que garanteixi plenament traçabilitat per a tots els productes agraris, similar al sistema que s'ha establert al País Valencià. «El problema que tenim és que no es pot arribar al final. Tots ens queixem i els cossos de seguretat i el Departament fan el que poden. Però falta una empenta per crear un decret perquè tots els productes que es produeixin al camp, com realment complim la traçabilitat, es pugui fer un seguiment des que entra al magatzem fins que arriba al consumidor. Amb la fruita i l'oli ja es fa. Sí que es pot maquillar una mica. Però al final el pagès se sent indefens i els lladres no canviaran les formes d'actuar. Si no hi ha magatzems que comprin per no poder garantir la traçabilitat, no es robarien productes», argumenta el president d'Acobem.Una altra de les mesures plantejades i que s'aplica al País Valencia, apunta, passaria perquè els pagesos disposessin d'un llibre on anotessin els moviments de fruit i els permetés acreditar, quan fessin el transport, que en són els propietaris i tenen autoritzat el seu transport. «Robar, es continuarà robant. Però així impediríem que seguís el degoteig», insisteix Lleixà. De moment, asseguren les cooperatives, els mossos i agents rurals s'han compromès a efectuar controls aleatoris als llocs de recepció d'aquests productes per assegurar que tot el que hi arriba té un certificat que en justifica la procedència. També s'ha establert el compromís de continuar mantenint el contacte amb els cossos de seguretat per seguir el desenvolupament de la campanya i valorar mesures addicionals.Per la seva banda, les cooperatives assumeixen que els cossos i forces de seguretat «fan el que poden amb els efectius que tenen» i admteten que molts pagesos, especialment els d'edat avançada, són poc proclius a presentar denúncies en cas de robatoris: se senten «cohibits» o confien poc en la seva resolució. Això fa que robatoris de pocs centenars de quilos passen sovint per desapercebuts. En aquest sentit, Lleixà ha reiterat que les entitats seguiran «motivant» i ajudant els pagesos a recollir les denúncies per així poder alleugerir els tràmits davant els cossos policials perquè puguin millorar la informació i evitar aquests casos.