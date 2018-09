Detingut un lladre reincident per robatoris amb força a Deltebre

Va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa

Actualitzada 19/09/2018 a les 15:48

Un home de 45 anys, veí de Deltebre (Baix Ebre), va ser detingut dilluns pels Mossos d'Esquadra com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força en establiments comercials de Deltebre, un d'ells en grau de temptativa. Es dona la circumstància que l'arrestat ha estat detingut fins a nou ocasions en els últims tres mesos per delictes de la mateixa tipologia. El detingut va passar dimarts a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa i va quedar en llibertat amb càrrecs.El 8 d'agost la propietària d'un bar va denunciar un robatori amb força a l'establiment, al qual havien accedit mitjançant el forçament d'una finestra, i s'havien endut els diners de la caixa enregistradora. El 15 de setembre, la propietària d'una fruiteria, també a Deltebre, va denunciar un intent de robatori a la botiga, on algú havia accedit després de trencar un vidre. En aquest cas, la denunciant va comunicar que no havia trobat res a faltar, ja que no hi havia objectes de valor ni diners a la caixa. La investigació oberta pels agents arran del primer robatori va concloure el 17 de setembre amb la detenció del presumpte autor dels dos fets delictius.