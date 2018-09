Decomissen prop de 400 plantes de marihuana en una finca del barri de Sant Llàtzer, a Tortosa

El suposat responsable de la plantació, amb nombrosos antecedents, va ser detingut per la policia local de Tortosa

Actualitzada 17/09/2018 a les 11:26

La policia local de Tortosa ha decomissat 395 plantes de marihuana en fase adulta en una finca del barri de Sant Llàtzer. Durant l'operació, que segons ha informat l'Ajuntament va tenir lloc el passat 4 de setembre, els agents van arrestar el suposat responsable de la plantació, un home de 36 anys i nacionalitat espanyola, que va mostrar una forta resistència en el moment de la detenció. A banda de les plantes, amb un pes en brut de 265 quilos –i que la policia local valora en 120.000 euros-, van localitzar material per al cultiu, un vehicle, mànegues i dipòsits d'aigua, testos, fins a 400 cabassos i infraestructura per al regadiu.La investigació va arrencar arran de l'alerta d'un veí de la zona per l'olor de marihuana, moment a partir del qual els agents van localitzar la finca i van posar en marxa l'operatiu El detingut, que acumula fins a 21 antecedents per delictes greus com atracaments amb arma en entitats bancàries de l'Estat i pels quals hauria estat empresonat- va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial per un presumpte delicte contra la salut pública.D'altra banda, pocs dies abans, la mateixa policia local i la policia espanyola van desplegar una intervenció conjunta en una finca del Grup El Temple en la qual van requisar 22 plantes de marihuana amb un pes brut de 45 quilos i «alguna caixa» amb poc més de dos quilos de marihuana. Un home, de 41 anys i nacionalitat romanesa, va ser detingut.