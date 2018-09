El succés va passar a la carretera T-340, a Deltebre

Actualitzada 16/09/2018 a les 10:57

Un turisme va sortir de la carretera T-340, al punt quilomètric 15, a Deltebre per causes que es desconeixen. A conseqüència d’aquesta sortida de via la conductora del vehicle, una dona de 50 anys, va perdre la vida. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit l’avís es va donar ahir a un quart de deu de la nit i en aquests moments s’estan investigant les causes de l’accident.El servei d’emergències va activar dues patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM. La dona, C.A.A, era veïna d’Amposta.