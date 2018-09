S'incendia completament el menjador i la cuina d'una casa a Gandesa

En el moment de l'incendi hi havia una dona dins de l'habitatge, la qual ha resultat il·lesa i ha passat la nit fora del domicili

Actualitzada 14/09/2018 a les 09:05

Cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat, la matinada d'aquest divendres 14 de setembre, en un incendi d'habitatge a Gandesa. El foc ha cremat completament el menjador i la cuina de l'habitatge, mentre que la resta del domicili ha quedat afectat per fum. En el moment de l'incendi hi havia una dona a dins, la qual ha resultat il·lesa.El foc s'ha declarat a les 3.08h de la matinada a l'habitatge situat al número 2 del carrer d'Horta. Es tracta d'una casa de planta baixa i dos pisos. Les flames han cremat totalment el menjador i la cuina, situats al primer pis, mentre que també han quedat afectats el sostre i alguna biga. La resta de l'habitatge ha quedat afectat pel fum. El foc s'ha extingit a les 3.26h.L'incendi no ha causat ferits. Tot i així, en el moment del succés hi havia una dona dins de la casa. Aquesta persona ha resultat il·lesa i ha passat la nit fora de l'edifici. L'arquitecte municipal haurà de visitar el domicili per valorar els danys i decidir si la casa està habitable.