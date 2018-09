Fiscalia requereix a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar explicacions pel llaç groc metàl·lic que va ser sabotejat

Un grup de vuit persones van ser denunciats per la policia local el passat 25 d'agost per malmetre el símbol i l'entorn del monument on s'havia instal·lat

Pocs dies després d'aquests fets, el Ministeri Públic va anunciar que investigava el cos policial local –així com els Mossos d'Esquadra- per identificar les persones que sabotegen i arrenquen els llaços. El nou requeriment arriba després que l'Ajuntament i els Mossos remetessin la documentació que va ser sol·licitada inicialment arran de la interposició de la denúncia. Fiscalia Superior de Catalunya ha requerit formalment a l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, que doni explicacions sobre el llaç groc metàl·lic instal·lat al monument d'accés a la població que va ser sabotejat el passat 25 d'agost.Exactament, vol conèixer si la instal·lació original del símbol va ser autoritzada per un acord de ple, el pressupost de l'obra, les factures i si hi va treballar el personal municipal. També inquireix que, en el cas que hagi estat reposat, s'aportin les factures municipals i s'identifiqui els funcionaris o càrrecs municipals que haurien autoritzat els pagaments. La policia local de l'Ametlla de Mar va identificar i denunciar un grup de vuit persones, entre els quals, el periodista i fundador de C's, Arcadi Espada, el passat dia 25 a la matinada per malmetre i embrutar béns públics, entre els quals el llaç però també el monument 'Braços i Rems', i el seu entorn, a la rotonda d'accés a la població.Pocs dies després d'aquests fets, el Ministeri Públic va anunciar que investigava el cos policial local –així com els Mossos d'Esquadra- per identificar les persones que sabotegen i arrenquen els llaços. El nou requeriment arriba després que l'Ajuntament i els Mossos remetessin la documentació que va ser sol·licitada inicialment arran de la interposició de la denúncia.