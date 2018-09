La persona afectada ha estat evacuada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

Actualitzada 13/09/2018 a les 13:46

Una persona ha resultat ferida, el matí d'aquest dijous 13 de setembre, en un accident amb tres vehicles implicats a la C-12 a l'alçada de Roquetes. Els fets s'han produït cap a les 9 del matí al punt quilomètric 17 d'aquesta via i en direcció Tortosa, on tres cotxes han patit un xoc per encalç.A causa de l'accident, una persona ha resultat ferida. Fins al lloc s'hi ha traslladat el Servei d'Emergències Mèdiques, que ha evacuat l'afectat a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Al lloc també hi han acudit els Mossos d'Esquadra.