Detingut per intentar subornar a la Guàrdia Civil al ser enxampat pescant cranc blau

Els agents han decomissat un miler de crustacis, amb uns 170 quilos de pes, capturats irregularment

Actualitzada 13/09/2018 a les 14:42

Agents del Destacament de Protecció de la Natura (Deprona) del parc natural del Delta de l'Ebre i de la caserna de Sant Carles de la Ràpita de la Guàrdia Civil han decomissat durant aquest estiu un miler de crancs blaus, amb uns 170 quilos de pes, quan eren pescats o transportats de forma irregular. L'operatiu, que es va iniciar el passat mes de juliol arran de les queixes de pescadors professionals del Delta, va culminar aquest passat 11 de setembre amb la intercepció d'un vehicle d'alta gamma en el qual viatjaven dos ciutadans xinesos que haurien adquirit 302 exemplars de l'espècie invasora a Sant Carles de la Ràpita. Segons l'institut armat, pretenien comercialitzar-los sense passar pels controls sanitaris legals i van ser denunciats per cometre nombroses infraccions a la Llei de Pesca Marítima.El primer decomís de cranc blau efectuat per la Guàrdia Civil en el marc d'aquest operatiu va tenir lloc el passat 28 de juliol al canal de la Gaita, al terme municipal d'Amposta. Allí van sorprendre una persona d'origen xinès pescant cranc blau sense la requerida autorització. Segons la versió dels agents, en el moment que li van comunicar que seria sancionat, els hauria ofert diners per deslliurar-se'n. Finalment, va ser detingut per un presumpte delicte de suborn.Poc després, el 7 d'agost, a la badia dels Alfacs, en un canal pròxim que abasteix la llacuna de l'Encanyissada, van sorprendre dos persones, també d'origen xinès, marisquejant amb quatre llinyes dorments. Darrere d'uns matolls van descobrir també una caixa amb diversos exemplars de cranc blau. Tots dos van manifestar no disposar dels permisos per pescar l'espècie invasora i van ser també denunciats per infringir la Llei de Pesca Marítima.Tots els exemplars decomissats, més d'un miler, van ser donats a un centre benèfic d'Amposta després de comprovar que eren aptes pel consum humà. L'institut armat ha recordat que, malgrat tractar-se d'una espècie invasora, la seva captura incontrolada fora de les vies legals impedeix conèixer la destinació que es dona al producte, «causant un perill per a la proliferació incontrolada d'aquesta espècie» i «suposant un greu risc tant per al medi ambient com per a la salut alimentària». Tot i que des de 2016 s'atorguen llicències per a la seva pesca, són «molt pocs» els professionals del sector que en disposen a la zona.