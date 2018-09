Rescaten un dofí encallat a la platja de Riumar a Deltebre

Els Agents Rurals, la Creu Roja i tècnics del CRAM van assistir l'animal marí durant 9 hores

Actualitzada 12/09/2018 a les 11:52

Un dofí va aparèixer, ahir dimarts 11 de setembre, a la platja de Riumar a Deltebre, on es va quedar encallat. L’animal va rebre assistència per part dels Agents Rurals, la Creu Roja i tècnics del CRAM i es va poder rescatar.Els Agents Rurals del Baix Ebre i el Montsià, junt a membres de la Creu Roja de Deltebre i membres del CRAM -Fundació per la conservació y recuperació d’animals marins- van assistir l’animal marí durant 9 hores. En concret, van mantenir el dofí llistat a l’aigua i van custodiar l’entorn.Tècnics del CRAM segueixen ara l’evolució d’aquest dofí llistat.