Localitzen un boletaire de 23 anys que s'havia perdut al Mont Caro, a Roquetes

Els Bombers van trobar el jove sa i estalvi després d'una recerca que va durar prop de 2 hores

Actualitzada 12/09/2018 a les 09:33

Consells per no perdre's ni accidentar-se a la muntanya

T'agrada anar a buscar bolets?

Els #bomberscat et recomanem que tinguis en compte aquests consells per evitar perdre't i minimitzar el risc d'accidents.#seguretatboletaires pic.twitter.com/2bBCDv3mKv — Bombers (@bomberscat) 11 de setembre de 2018

Els Bombers de la Generalitat van realitzar, el migdia d'ahir dimarts 11 de setembre, una recerca d'un boletaire al Mont Caro, a Roquetes. El jove, de 23 anys, s'havia separat del grup amb el qual s'havia endinsat al bosc. Els Bombers van desplegar un dispositiu gràcies al qual el noi va ser localitzat sa i estalvi després de dues hores de recerca.Un grup de persones que havia sortit pel Mont Caro, situat al massís dels Ports de Tortosa-Beseit en el terme municipal de Roquetes, va alertar als Bombers a les 14.45h que un company s'havia perdut. Segons van informar al cos, l'home s'havia separat del grup per anar a buscar bolets i feia una hora i mitja que l'esperaven sense que aquest aparegués.Arran d'aquesta informació, els Bombers de la Generalitat van activar un dispositiu en què hi van participar diversos vehicles terrestres i la unitat canina. L'home va ser localitzat al cap de dues hores en perfectes condicions i els Bombers el van acompanyar fins el lloc on tenia el cotxe estacionat.En època de sortir a buscar bolets, els Bombers de la Generalitat recorden i posen especial èmfasi en els consells per gaudir de la muntanya amb total seguretat. El seu objectiu és donar algunes pautes a seguir per tal d'evitar que els excursionistes o boletaires es perdin i es minimitzi el risc d'incidents.Els Bombers recomanen mirar la previsió meteorològica, portar l'equipament adequat, aigua i menjar, portar mapes i sistemes tecnològics, no anar sol i prendre punts de referència durant el camí, entre d'altres consells. Els podeu consultar tots en la següent piulada del perfil de Twitter del cos.