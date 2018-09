Desmantellen una plantació de marihuana dissimulada entre tarongers a Godall

La Guàrdia Civil ha detingut un home romanès de Santa Bàrbara, que es dedicava a cuidar la finca

Actualitzada 12/09/2018 a les 14:59

La Guàrdia Civil de Tarragona ha desmantellat una plantació de marihuana en una explotació agrícola del terme municipal de Godall (Montsià), després de descobrir oculta entre una plantació de tarongers 47 plantes de marihuana en fase adulta. Com a conseqüència, un home de 29 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Santa Bàrbara, ha estat detingut per un suposat delicte contra la salut pública (cultiu, elaboració i tràfic de substàncies estupefaents).L'operatiu es va iniciar gràcies a la col·laboració ciutadana, que van informar a les autoritats de l'existència d'una possible plantació, que es trobaria simulada en una explotació agrícola destinada al cultiu de taronges.Arran de la informació es van establir diversos operatius encaminats a la localització d'aquesta explotació i una vegada situada al terreny es va procedir a mantenir contacte amb el titular de la finca. El propietari, qui desconeixia l'existència del cultiu il·lícit, va comunicar als agents que l'explotació l'havia cedit a un ciutadà romanès de la localitat de Santa Bàrbara per a la cura i manteniment de la finca.Una vegada obtingut el consentiment del titular de l'explotació, els agents van accedir a la finca i van comprovar com entre la plantació de tarongers hi havia dissimulada una plantació de marihuana. Aquesta utilitzava el sistema de reg principal de la resta de conreu.L'operació ha permès desmantellar una plantació de marihuana formada per 47 plantes en fase adulta amb un pes de 114 quilos, 1 quilo de cabdells de la mateixa substància i material per al cultiu i elaboració de la substància.L'home romanès detingut per la plantació va prestar declaració a les dependències policials i va ser posat en llibertat a la disposició del Jutjat de guàrdia d'Amposta.