Els musclaires de l'Ebre reclamen ajudes per compensar les pèrdues en la collita

El sector aqüícola també sol·licita autoritzacions per a la captura i comercialització del cranc blau

Actualitzada 10/09/2018 a les 16:56

Regressió del delta i avanç imparable del cranc blau

Es multipliquen les captures de cranc blau

El sector aqüícola del Delta de l’Ebre reclama ajudes per pal·liar els greuges econòmics de la mort del musclo comercial d’aquesta temporada i de la cria per a l’any vinent, degut a les altes temperatures. El govern de l’Ajuntament de Deltebre (Baix Ebre) i la Federació de Productors de Mol·lusc del Delta de l’Ebre (Fepromodel) han presentat aquest dilluns una moció conjunta, que es debatrà en el plenari municipal de dimecres, per exigir solucions per al sector, que també es veu colpejat per la propagació del cranc blau. En concret, se sol·licita una dotació econòmica d’un milió d’euros als futurs pressupostos de la Generalitat per compensar les pèrdues, així com un pla d’acció urgent i la creació d’una taula de treball amb tots els agents i organismes públics afectats per a la pervivència del sector.El president de Fepromodel, Miquel Carles, ha explicat que «ja és hora que el sector aqüícola disposi del suport de les administracions, igual com s’ha realitzat en altres sectors, per poder seguir impulsant l’economia del territori». Carles s’ha preguntat «com afrontarà el sector les despeses per a la temporada de l’any vinent una vegada s’ha mort el musclo comercial d’aquest any i la cria de l’any vinent dels productors de la badia del Fangar?».Carles ha afirmat que alguns productors han perdut el 100% del musclo comercial, un fet que no s’havia produït mai a la badia del Fangar. Segons el representant del sector, sembrar la cria per a la campanya de l’any que ve costarà un milió d’euros, als quals caldria afegir-hi 400.000 euros més per compensar les pèrdues de musclos amb mida comercial. En conjunt, segons Carles, s’ha perdut fins al 80% de la collita, que enguany només ha durat una setmana i mitja -es va donar per acabada a la primera setmana del mes d’agost-.Alhora, el president de Fepromodel també ha detallat que «mentre en altres països com França o Itàlia ja s’ha actuat, al Delta de l’Ebre seguim patint la constant inacció pública vers aquesta qüestió». En aquest sentit, Carles ha avisat que, o es prenen mesures per evitar l’increment de la temperatura de l’aigua -com ara obres hidràuliques-, o la campanya del musclo, la cloïssa i l’ostra «serà molt culta, a finals de juliol, i els costos de producció pujaran».Per la seva banda, l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha subratllat que la proposta vol posar en valor el pes del sector a les Terres de l’Ebre, amb un impacte econòmic anual de 7 MEUR, 300 llocs de feina directes i 700 més d’indirectes. «És un sector importantíssim, que exporta, però també està molt oblidat. No podem permetre que es vegi damnificat per la inoperància de l’administració», ha etzibat el batlle.La regressió del delta també té efectes vers el sector aqüícola, atès que genera el tancament de les badies evitant la regeneració de l’aigua. La situació s’agreuja si es té en compte l’augment de la temperatura de l’aigua i la menor aportació d’aigua dolça.L’augment perjudicial del cranc blau també està contribuint a l’extermini de la cria del mol·lusc, alhora que suposa un perill per al sector econòmic de la pesca i del turisme, amb l’impacte creixent en la salut pública a l’entorn de les platges i canals d’aigua dolça. Segons Carles, han pogut constatar com aquests crustacis es mengen els musclos i les ostres de mida comercial com si fossin «pipes». Per aquest motiu, la moció també sol·licita les autoritzacions corresponents per a la captura i comercialització del cranc blau i així reduir el greuge que suposa la seva propagació.Finalment, el text també demana un pla d’acció integral contra la regressió que inclogui, al mateix temps, el dragatge de la bocana del riu Ebre, de la badia del Fangar i de la badia dels Alfacs per promoure l’òptima gestió en la circulació de l’aigua. Els acords de la moció, el cas que sigui aprovada, es trametran al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Senat i també als eurodiputats catalans.Mentrestant, les barques d’arrossegament i de rastell de la Ràpita han capturat aquest mes de setembre més exemplars de cranc blau que mai, la qual cosa confirma l’expansió imparable d’aquest agressiu crustaci. El 2017 se’n van recollir uns 12.000 quilos i, enguany, ja s’ha superat la xifra de l’any passat. De fet, el 2016 se’n pescaven unes quantitats «anecdòtiques», però recentment hi ha hagut captures d’entre 2.000 i 3.000 quilos de cranc blau en tot just «dos o tres dies», segons ha il·lustrat a l’ACN Joan Balagué, secretari de la Confraria de Pescadors Verge del Carme de la Ràpita.L’increment de l’oferta de cranc blau a la llotja de la Ràpita ha enfonsat dràsticament els preus d’aquesta espècie. Així, s’ha passat dels nou euros el quilo que se’n pagava a la subhasta fa un parell d’anys, a menys d’un euro el quilo. El cranc blau ja s’inclou de forma habitual en les cartes dels restaurants de la zona, però l’oferta a la llotja continua sent molt major que la demanda.Per aquest motiu, des de la confraria de la Ràpita demanen cercar alternatives per a aquest crustaci exòtic com ara que es pugui comercialitzar per a la producció d’aliment processat -tipus ‘surimi’- o que es pugui vendre congelat i en safates, segons Balagué. La confraria alerta que aquesta espècie és molt agressiva i té pocs depredadors naturals, la qual cosa n’afavoreix l’expansió.Cal recordar que la direcció general de Pesca i Afers Marítims està enllestint un estudi sobre el potencial biològic, expansiu, reproductiu i comercial del cranc blau, una espècie procedent del Canadà.