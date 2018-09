L'essència de la tradició arrossaire es reviu a Deltebre

Les Festes de l'Arròs apleguen centenars de persones en la tercera festa de la sega «oberta» a tothom

Actualitzada 09/09/2018 a les 17:06

Les Festes de l'Arròs de Deltebre han mostrat l'essència de la tradició de la sega de l'arròs a la finca de la Bombita, un dels arrossars del Delta de l'Ebre, aquest diumenge al migdia. Centenars de persones han après com se segava, es batia, es ventava i s'ensacava l'arròs mig segle enrere de la mà dels vells plantadors i segadors del Delta. Segons l'alcalde, Lluís Soler, les festes superen el seu àmbit territorial i tenen vocació de ser «una activitat de país». A més, considera que la tercera edició d'aquestes festes «obertes» per a tothom són una mostra de la forma de ser, del caràcter i de la identitat d'aquestes contrades.Amb la falç en mà els segadors ebrencs han demostrat la destresa en la recol·lecta de l'arròs plantat a l'abril. Aquesta activitat és una de les més singulars dins de les Festes de l'Arròs que s'han celebrat aquest cap de setmana a la finca de la Bombita de Deltebre. «És la nostra tradició, la de tota la vida, la dels iaios i dels nostres avantpassats», ha reivindicat, Agustí Codorniu, un dels segadors que ha participat en la demostració de la sega davant de centenars de persones.De fet, la festa s'ha obert a més públic. L'alcalde del municipi, Lluís Soler, ha recordat que aquest paratge «privilegiat i inèdit» –la finca Bombita- va ser cedit pel Ministeri d'Agricultura tres anys enrrere. Fet que ha permès que «una festa que abans era privada, amb aforament limitat, ara sigui una festa oberta per a tothom».En aquesta línia, el batlle ha destacat que els visitants que hi participen ho fan perquè els «captiva l'essència del Delta, de la tradició de la terra de fang, de la terra de l'arròs que representa Deltebre». Per aquesta raó, des del consistori apunten que seguiran treballant per transformar aquestes festes en un referent del territori i del país.De fet, Soler, ha insistit en què aquestes activitats tradicionals són una mostra de la idiosincràsia de la gent, «una gent generosa, amb moltes ganes d'avançar i mirar endavant».Durant aquest diumenge s'han organitzat altres activitats com un mercadet artesanal i de productes típics. També visites amb carro per la finca i passejades amb barques de perxa. A més a més, s'ha realitzat una cantada i ballada popular de jotes durant el dinar popular.Entre les novetats d'enguany, els organitzadors destaquen la 7a Trobada de grups de Ball de Jota, duta a terme aquest dissabte a la tarda.