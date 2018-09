Vergés anuncia un pla de millores per l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

Es construirà un nou edifici oncològic, s'ampliarà les urgències, es millorarà el projecte del nou aparcament i s'habilitarà vols nocturns de l’helicòpter

Actualitzada 07/09/2018 a les 18:38

El nou Hospital de Dia, en marxa

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest divendres un conjunt d’inversions per l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta per tal de «garantir l’equitat territorial» i contribuir a fer un sistema públic de salut més sostenible i de major qualitat. Durant una visita al centre hospitalari, Vergés ha assegurat que treballarà perquè «arreu del país, les persones puguin tenir la millor atenció sanitària» i ha desgranat les grans línies d’actuació que s’ha marcat la conselleria per l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, com són «la construcció d’un nou edifici oncològic, l’ampliació de les urgències, la millora del projecte del nou aparcament i l’adequació de l’heliport per als vols nocturns».La consellera ha explicat que les obres del nou edifici oncològic s’han d’executar entre finals del 2019 i principis del 2020 amb una inversió prevista de 3 milions d’euros. L’equipament comptarà amb un nou accelerador lineal d’última generació i el servei de radioteràpia -ubicat actualment al centre sociosanitari de la Santa Creu de Jesús-, es traslladarà a l’Hospital.Vergés també ha assenyalat que el Departament farà els tràmits corresponents per incorporar el projecte d’ampliació de les urgències al pla d’inversions. També ha afirmat que es continua avançant en el projecte del nou aparcament i en la futura reserva d’espais per a un nou edifici.Finalment, la consellera de Salut ha avançat que està previst que el 2019 s’adeqüi l’heliport per als vols nocturns amb una inversió de 200.000 euros.L’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta és el centre de referència de la Regió Sanitària Terres de l’Ebre. Aquest any, el centre ha estrenat un nou Hospital de Dia, una unitat que ofereix atenció especialitzada i administració de tractaments sense que el pacient hagi d’estar ingressat. Compta amb 14 boxs de tractament, quatre consultes d’oncologia, dues d’hematologia i una consulta d’infermeria, entre d’altres.Segons Salut, aquest nou centre ha contribuït a millorar l’eficiència en l’assistència, oferint una atenció personalitzada amb els mateixos nivells de qualitat, tècnics i professionals que la resta d’unitats hospitalàries i aconseguint que el pacient torni al seu entorn familiar un cop acabada l’assistència.