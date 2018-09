El Moviment Republicà Català l'ha penjat aquest divendres i farà torns de vigilància perquè no la treguin

Actualitzada 07/09/2018 a les 19:32

El Moviment Republicà Català ha penjat aquest divendres una pancarta gegant al pont de la fàbrica de ciment de l'N-340 a Alcanar, que dóna la benvinguda a la «Republica Catalana».La pancarta fa 36 metres de llargada i s'il·luminarà per les nits. Diversos activistes d’Alcanar han estat treballant en els darrers dies en la seva confecció. La pancarta serà vigilada per tal d’evitar atacs vandàlics. A través de les xarxes socials han demanat ajuda a la gent perquè se sumi als torns de vigilància per evitar que ningú la tregui.