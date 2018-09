Intenten cremar de matinada una tanca de llaços grocs al centre de Flix

La imatge de l'espai de reivindicació s'havia fet viral a les xarxes socials

Actualitzada 07/09/2018 a les 11:28

A #Flix aquesta nit han intentat cremar els llaços. Només ha estat un tros de tot el que hi havia.

Al poble ja sabem més o menys els españolazos que han pogut fer-ho.#LlibertatPresosPolítics pic.twitter.com/BSbNZC46ui — RESISTINT II*II️ (@ALBERTLLOP) 7 de setembre de 2018

Una llarga tanca, completament plena de llaços grocs i amb un missatge reclamant l'alliberament dels presos polítics ha estat una de les imatges que més ha circulat des de dijous per les xarxes socials.La incògnita inicial d'on estava ubicada la tanca va portar al descobriment de l'espai reivindicatiu, ubicat al carrer Francesc Macià de Flix, a la Ribera d'Ebre. Els defensors del procés sobiranista aplaudien la iniciativa i la 'magnitud' del treball d'omplir de llaços tota la superfície de la tanca.Però no tothom ha reaccionat de la mateixa manera i la matinada d'aquest divendres algú ha intentat cremar els llaços. Finalment el foc, com es pot veure en un vídeo de l'usuari de Twitter @ALBERTLLOP, va afectar només a una part de l'espai de protesta.