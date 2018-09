Manel Ferré reitera la seva innocència en el cas de les dietes duplicades

L’exalcalde d’Amposta denuncia «instrumentalització política i acarnissament» per part del regidor denunciant i de l’actual equip de govern

Actualitzada 06/09/2018 a les 18:24

La jutgessa ordena continuar el procediment

L’exalcalde d’Amposta, Manel Ferré, ha tornat a defensar la seva innocència en el cas dels prop de 24.000 euros en dietes duplicades que hauria cobrat de l'Ajuntament, el Consorci Social i de Salut de Catalunya (CSC), així com d'altres entitats i organismes públics dels quals formava part. Després que el jutjat número 2 d’Amposta hagi ordenat continuar el procediment per suposada malversació de cabals públics, Ferré ha insistit en un comunicat que ha impugnat la resolució perquè «no s’ajusta a dret». En aquest sentit, ha avançat que, si es desestima la seva reclamació, presentarà un recurs a l’Audiència de Tarragona. L’exalcalde ha recordat que la causa es va originar d’una denúncia de Plataforma per Catalunya (PxC), «que ja ha presentat quatre denúncies contra mi i, a l'espera que es resolgui la causa a la que s'està fent referència, totes han estat arxivades». Així mateix, Ferré ha denunciat la «instrumentalització política i acarnissament» per part del regidor denunciant, Germán Ciscar, i de l’actual equip de govern.L’alcalde ha manifestat que el procediment s’ha acompanyat nombrosa prova de defensa -com són informes i certificats elaborats per entitats públiques- que, al seu parer, «no ha estat convenientment analitzada, ni valorada».Segons Ferré, la normativa interna de l’Ajuntament d’Amposta permet la indemnització de despeses de viatge i manutenció en relació a les actuacions en representació de l’ajuntament i tots els actes pels quals va presentar notes de despeses «es referien a actuacions dutes a terme, com a alcalde, en representació i interès del municipi». «Mai es va presentar cap nota per reunions de partit o particulars, com així consta a l’ajuntament», ha insistit.Aquestes notes de despeses eren, segons l’exalcalde, «clares i transparents, s’adjuntaven justificants i s’expressava l’actuació duta a terme i la seva relació amb les funcions com a alcalde i van ser supervisades i autoritzades per la Interventora municipal». «En cap cas la gestió era, com s’ha dit, descuidada, sinó tot el contrari, ajustada a l’eficiència i economia del temps i dels recursos, aprofitant cada viatge per fer diverses reunions», ha afegit.Manel Ferré considera que les despeses «en cap cas van ser abusives o desproporcionades, com maliciosament s’ha pretès difondre: de fet, en la majoria de desplaçaments, no es passaven les despeses de manutenció i d’haver-se optat pel règim d’indemnització fixa -que permet la normativa- el cost hagués sigut molt major per a l’ajuntament», assegura.Pel que fa al vehicle utilitzat com a president del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), al seu entendre «s’ha justificat plenament que el seu ús s’ajustava a la legalitat -retribució en espècie- i en cap cas es passaven a l’ajuntament les despeses prèviament abonades pel CSC».Ferré fa notar que, segons normativa i jurisprudència, «s’ha de diferenciar clarament entre dietes per desplaçament i manutenció, de les indemnitzacions per assistència efectiva als òrgans de govern». Al seu parer, «totes dues són compatibles i en cap cas això suposa cobrar per duplicat».En el comunicat, l’exalcalde afirma que la seva participació en òrgans de direcció de diversos organismes públics -la majoria no retribuïts, segons matisa- eren en representació de l’Ajuntament d’Amposta, «en els quals vaig defensar, sempre, els interessos dels ciutadans d’Amposta».«Prova d’això és que vaig cessar aquests càrrecs un cop vaig deixar de ser alcalde. No puc deixar de manifestar la meva indignació per la clara instrumentalització política i acarnissament d’aquest assumpte per part de Germán Ciscar i el propi equip de govern de l’Ajuntament d’Amposta, que no han dubtat en atacar-me sense treva i intentar destruir el meu prestigi i reputació i el llegat de la meva etapa d’alcalde, de la que em sento molt orgullós, pels serveis, equipaments i infraestructures aconseguides per a la ciutat, i en la qual sempre vaig prioritzar els interessos dels ciutadans d’Amposta sobre qualsevol altra qüestió», conclou la nota remesa per l’exalcalde.Ferré ha reaccionat així a la decisió de la titular del jutjat número 2 d'Amposta d’ordenar que continuï el procediment per suposada malversació de cabals públics contra la seva persona, després de la vista celebrada amb totes les parts el passat 30 de juliol per concretar la imputació.La jutgessa considera que existeixen indicis suficients per atribuir-li i mantenir-lo com a investigat per aquest presumpte delicte, penat amb fins a sis anys de presó, arran del cobrament de 23.640 euros en dietes duplicades de l'Ajuntament d'Amposta, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i altres organismes públics.La jutgessa, que va obrir el procediment de judici jurat popular fa uns mesos, rebutja l'argument de la defensa, segons la qual -i així consta en la interlocutòria a què ha tingut accés l’ACN- Ferré no actuava amb ànim de lucre al·legant una «descuidada gestió» per part seva fruit de la «superposició de càrrecs i reunions».D'altra banda, i a petició de Fiscalia, s'encarregarà a la Sindicatura de Comptes que confirmi l'informe dels Mossos i sobre la legalitat de les dietes.