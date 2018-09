Les fortes pluges colpegen les Terres de l'Ebre

Sant Carles de la Ràpita ha estat un dels municipis més afectats

Les tempestes estan afectant diverses poblacions de les Terres de l'Ebre aquesta tarda. Sant Carles de la Ràpita és un dels municipis més afectats. La forta pluja ha inundat carrers i, fins i tot, establiments comercials. Aquesta ha vingut acompanyada de calamarsa i ha deixat pedres de centímetres considerables. Segons el Meteocat, a les estacions d'Alcanar i del Port del Comte (2.316 m) s'han recollit en 30 minuts fins a 20,1 mm i 21,8 mm, respectivament.De moment, el 112 ha rebut 11 trucades fins les 18 hores a causa de les pluges. D'aquestes, 7 s'han registrat al Montsià, 3 al Baix Ebre i 1 al Baix Penedès. La majoria dels serveis que han fet els Bombers han estat per inundacions de plantes baixes, soterranis i locals.Segons la previsió meteorològica del Meteocat les fortes pluges poden afectar algunes zones del Camp de Tarragona. Per aquest motiu, està activat la prealerta el Pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (INUNCAT), que es mantindrà durant aquesta nit i la matinada.